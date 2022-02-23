Политика В Белом доме четко дали понять, что Байден не намерен встречаться с Путиным

2022-02-23 13:12

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД, однако ничего такого сейчас не планируется, передает WP.

"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал Блинкен, для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым.

Предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, для проведения встречи Россия должна пойти на "деэскалацию".

"Мы никогда полностью не закроем дверь для дипломатии. Но успех дипломатии невозможен, пока Россия не сменит курс", - подчеркнула она.