Политика Байден предупредил Зеленского о полносмасштабном вторжении РФ в течении 48 часов, - Newsweek

2022-02-23 19:00

Администрация президента Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского об оценке разведки относительно того, что Россия готовится провести полномасштабное вторжение в соседнюю страну в течение следующих 48 часов..

Об этом сообщили Newsweek представители американской разведки. "Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов, основываясь на данных разведки США", — сообщил Newsweek американский чиновник.

"Кроме того, — добавил представитель США, — данные авиационного наблюдения указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом".

Источник, близкий к правительству Зеленского, также подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено.