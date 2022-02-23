Политика На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. Российская армия стреляет из тяжелого вооружения

2022-02-23 18:23

 

По состоянию на 17:00 23 февраля российская армия 59 раз обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты в основном использовали тяжелое вооружение, в частности БМ-21 «Град».

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Больше всего Россия обстреливала поселок Южное (Донецкая область), город Маруполь — по семь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов. Другие села и города обстреливали по 3—5 раз.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения, еще один — боевое травмирование.

Ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил контролируют украинские военнослужащие.

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