Политика Байден объявит о новых санкциях против России и оружии для ВСУ

2022-02-24 18:15

 

Только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, заявили в США.

Американский президент Джо Байден сегодня в 19:00 по киевскому времени выступит в Белом доме по поводу российского вторжения в Украине. СМИ узнали, что США готовят в ответ на агрессию Путина.

Об этом сообщает Европейская правда.

Брифинг должен состояться после заседания Совбеза. Как сообщил собеседник издания, президент США должен выйти к прессе, в том числе для объявления санкционным решений.

"Как мы говорили, Союзники по НАТО и наши партнеры наложат серьезные санкции против России как следствие этого нападения. Лидеры G7 будут встречаться для координации этого. Путин выбрал заранее спланированную им войну, которая принесет катастрофические потери жизней и страдания людей", - цитирует ЕП источник.

Представитель США подчеркнул, что только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Также Байден объявит о предоставлении Украине дополнительного оружия для самозащиты.

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