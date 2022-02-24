Политика РФ распространяет фейки о ситуации в Украине – Резников

2022-02-24 18:30

"Российские оккупанты распространяют фейки о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация. Не дождутся. Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний, приходится менять местонахождение", – отметил Резников.

Он добавил, что все заместители министра обороны, сотрудники министерства и Генштаба "на местах выполняют свои обязанности".

"Управление обороной полностью контролируемо и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала нашу страну. Я постоянно на связи с командованием Вооруженных сил Украины, президентом Украины и премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", – подчеркнул министр.

По его словам, украинская армия "продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав".