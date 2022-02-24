Для уничтожения вражеской бронетехники применялись американские противотанковые комплексы Javelin.
В Сумской области возле города Глухов украинские военные обезвредили 15 вражеских танков. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины в четверг, 24 февраля.
"В районе Глухова военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72", – говорится в коротком сообщении.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба, Вооруженные силы и Нацгвардия вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях города Сумы.