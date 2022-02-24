Политика Великобритания вводит "самый большой и жесткий" пакет санкций против РФ - Джонсон

2022-02-24 21:30

 

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом он заявил в обращении к Палате общин, сообщает Sky News.

Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине.

"Отвратительное и варварское действие Владимира Путина должно закончиться провалом", — добавил он. 

Британский премьер объявил, что его страна предпримет такие 10 мер: 

  • Заморозка активов всех крупных российских банков. Немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.
  • На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.
  • Введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России.
  • Ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторых самолетов". По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании "Аэрофлот" будет запрещена робота в Великобритании.
  • Немедленно приостановит использование экспортных лицензий в Россию - например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков. 
  • "В считанные дни" примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию. 
  • Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании.
  • Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT. 
  • Распространит этот полный комплекс мер на Беларусь. 
  • Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании.

Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом РФ Владимиром Путиным ("демилитаризацию и денацификацию" Украины) абсурдным. 

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