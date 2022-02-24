Политика Россия отступила в Сумской области - Минобороны

2022-02-24 23:15

 

Заместитель министра обороны Украины также обратилась к украинцам, "готовым уничтожать врага".

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 24 февраля.

"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.

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Политика

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Байден объявил мощные санкции против России 2022-02-24 23:00
Россия обстреляла Украину почти 400 раз - МВД 2022-02-24 22:45
Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций - Подоляк 2022-02-24 22:00