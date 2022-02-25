Политика Президент Польши Дуда назвал бомбардировки Киева терроризмом

2022-02-25 21:00

 

По его словам, это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".

Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Владимиров Зеленским.

"Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром русские начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", - написал Дуда.

 

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