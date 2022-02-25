Политика Наносят экономический удар по России: как мир отреагировал на войну в Украине, инфографика

2022-02-25 16:00

Мировое сообщество нанесло масштабный удар по России с помощью санкций и других мер за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В частности, были введены санкции против российских банков, предприятий, элит и членов их семей, против белорусских элит. Также были введены ограничения на закупку Россией товаров и использование американских технологий. Такие меры ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

В то же время, почти миллиард долларов предоставил Национальный банк Польши, 300 млн евро – Франция, 30 млн долл – Норвегия, 20 млн долл – от Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, 12 млн евро – от Чехии, 10 млн евро – Ирландии, 1,8 млн евро – от Литвы, 1,35 млн долл – от Хорватии, 1,3 млн долл - от Канады, 1,2 млн евро – Исландии, и так далее.

Также отмечается, что Латвия, Литва, Чехия прекратили выдавать визы гражданам России. Комитет министров Совета Европы договорился об исключении РФ из Совета Европы. Совет организации экономического сотрудничества прекращает сотрудничество с Россией.

Помимо прочего в связи со вторжением России в Украину будут проведены Экстренное заседание Совета Европы, Чрезвычайное заседание совета НАТО и экстренный совет НАТО.\