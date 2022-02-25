Политика ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова. Без запрета на въезд

2022-02-25 20:00

Страны-участницы Европейского союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения не будут включать запрет на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз", - сообщил журналист.

Напомним, накануне США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента Путина.