Политика Путин готов к переговорам с Украиной: названы три условия

2022-02-25 21:30

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности отправить свою делегацию в Минск на переговоры с Украиной. Наступление РФ может прекратиться, если стороны будут нацелены говорить о шагах по нейтральному статусу страны, а также состоится демилитаризация и денацификация.

Об этом проинформировал представитель президента РФ Дмитрий Песков, пишут СМИ.

Он отметил, что с таким предложением российский лидер выступил после того, как президент Украины заявил о готовности говорить о нейтральном статусе.

"Президент России Владимир Путин говорил о том, что цель операции - помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - отметил он.

Вероятно, что российская делегация будет состоять из представителей оборонного министерства, внешнеполитического ведомства и администрации президента, добавил Песков.

Также он рассказал, что российский президент провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Последний заверил: готов создать необходимые условия для таких делегаций, позаботится об их безопасности, неприкосновенности и проведении вышеуказанных переговоров.

24 февраля власти РФ объявили о проведении спецоперации на Донбассе, цель – "демилитаризация и денацификация". В свою очередь Минобороны уверяло, что "не будут стрелять по городам, цель - вывести из строя военную инфраструктуру".