Экономика Официальный Киев требует полной финансовой изоляции РФ и нефте-газового эмбарго

2022-03-01 08:25

Украина требует полной финансовой изоляции России, а также введения нефтяного и газового эмбарго.

"Мы требуем и нам необходимы немедленные шаги, чтобы ввести полную финансовую изоляцию России от всех цивилизованных систем относительно всех российских банков, включая ее Центральный банк. Некоторые действия были уже предприняты, и мы глубоко благодарны нашим партнерам за них, но этого недостаточно, мир требует большего... Мы также требуем ввести полное нефтяное и газовое эмбарго на Россию. Эти нефть и газ сейчас также содержат украинскую кровь. Каждый, кто покупает их, должен стыдиться", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Димпломат призвал мир наращивать санкции.

"Я хочу предупредить все правительства, которые могут считать сейчас, что после введения этих санкций они могут отдохнуть: санкции и действия должны наращиваться. Давление должно наращиваться пока Россия и Беларусь не прекратят убивать украинцев и бомбить наши города, наших мужчин, женщин и детей, пока Россия полностью не отведет свои войска из Украины и не деоккупирует наши территории. Это конечная цель антипутинской коалиции в мире", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба признал, что введенные санкции ударили по наибольшим российским банкам, ее оружейной промышленности, наибольшей энергетической компании и всех, кто близки к президенту РФ Владимиру Путину, коалиция союзников также отрезала Россию от доступа к финансовым и экономическим инструментам, остановили выдачу виз россиянам и предприняли многие другие действия.

"Друзья, я призываю вас бить по России больше, сильнее, сейчас. Это вопрос часов, а не дней, чтобы принять эти важные решения и сделать эти шаги", - указал он.