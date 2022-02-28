Политика Пощечина Путину: Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

2022-02-28 14:27

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал произошедшее в Украине войной и заявил, что Анкара будет соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов, сообщает CNN.

Документ восстанавливает суверенитет Турции (страны, входящей в НАТО) над проливами Босфор и Дарданеллами, при этом Анкара обязана соблюдать принципы международного морского права.

Статья 19 конвенции Монтрё о проливах дает Анкаре право закрывать проливы для военных кораблей в случаях, когда ситуация квалифицируется как война.

Глава турецкого МИД добавил, что происходящее в Украине "это не военная операция, это официально состояние войны".

По словам турецкого министра, "первоначально было совершено нападение России". "Мы оценивали это с помощью экспертов, военных и юристов", – уточнил Чавушоглу.

"Теперь этот конфликт превратился в войну, в этом случае мы будем применять Монтрё для одной из сторон, России или Украины. Статья 19 предусматривает исключение. Если корабль страны, которая ведет войну, вернется в свой порт, сделано исключение. Мы будем выполнять все положения Монтрё с прозрачностью", – сказал он.

Если военный корабль должен отправиться на базу в стране, которая является стороной в войне, то проход будет запрещен