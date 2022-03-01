ВОЙНА В Украине В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство

2022-03-01 14:24

 

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил на своей странице в Twitter представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.

"Вручил подписанную Президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - пишет он.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

 

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