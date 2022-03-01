В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил на своей странице в Twitter представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.
Он вручил подписанную президентом Зеленским заявку Украины на членство в Евросоюзе постоянному представителю ЕС Франции, председательствующему в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.
"Вручил подписанную Президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - пишет он.
После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.