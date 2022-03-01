Политика "Следите за словами": бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной

2022-03-01 18:00

 

Похоже, российские политики упорно не хотят видеть, насколько слабая у них армия.

Европейские союзники поддержали Украину в обороне от оккупационных войск Российской Федерации. Они наложили на РФ множество санкций, которые уничтожают благосостояние страны. Например, недавно стало известно, что компания "Северного потока-2" намерена объявить о банкротстве из-за введенных ограничений. По данным Ukraine Economic Outlook, вся экономика России ушла в крутое пике, но власти страны предпочитают ничего не замечать. Они реагируют на действия Европы угрозами развязать реальную войну. Об этом свидетельствует заявление Дмитрия Медведева.

Бывший президент РФ и нынешний заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации написал в Twitter: "Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие".

subscriber subscriber

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для самолётов из РФ

2022-03-01 15:37

Украина полностью отрезала ж/д ветки в сторону России

2022-03-01 13:34

Германия заявила, что готова принять всех украинских беженцев

2022-03-01 11:35

Официальный Киев требует полной финансовой изоляции РФ и нефте-газового эмбарго

2022-03-01 08:25

Еще новости в разделе "Политика"

"Следите за словами": бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной

2022-03-01 18:00

ПОЛНЫЙ СПИСОК Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для самолётов из РФ

2022-03-01 15:37

В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство

2022-03-01 14:24

Германия заявила, что готова принять всех украинских беженцев

2022-03-01 11:35
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Следите за словами": бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной 2022-03-01 18:00
ПОЛНЫЙ СПИСОК Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для самолётов из РФ 2022-03-01 15:37
В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство 2022-03-01 14:24
Германия заявила, что готова принять всех украинских беженцев 2022-03-01 11:35