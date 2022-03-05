Политика Кулеба требует новых санкций против России

2022-03-05 19:30

 

Российские военные стремятся нанести максимальный ущерб гражданскому населению, за это должны быть новые санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир усилить санкции против РФ, в частности отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, закрыть криптолазейки и разорвать все связи с РФ. Об этом он в субботу, 5 марта, написал в Twitter.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам", - написал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что санкции должны усилиться.

"Отключите Сбербанк от SWIFT. Нефтяное эмбарго. Закройте порты для российских кораблей. Закройте криптолазейки. Разорвать все связи", - потребовал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Киев призывает людей во всем мире требовать закрытия неба над Украиной.

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