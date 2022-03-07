Политика Пентагон: Россия использовала в Украине уже 95% накопленной боевой силы

2022-03-07 22:30

Из примерно 170 000 военнослужащих, дислоцированных вдоль украинской границы России и Беларуси, "где-то около 95%" сейчас находятся в пределах страны, сообщил журналистам в воскресенье вечером высокопоставленный представитель министерства обороны США, слова которого цитируют Washington Examiner и CNN.

Детали

Россия выпустила в общей сложности 600 ракет с начала вторжения в Украину, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель министерства обороны США, и примерно 95% своей боевой силы она разместила на территории Украины.

По словам чиновника, в воскресенье США наблюдали бои в Херсоне и Николаеве, а российские войска все еще пытаются окружить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь. Но вражеские попытки были встречены сильным сопротивлением украинцев, что замедлило наступление России.

США не наблюдали морского десанта под Одессой и не считают, что он неизбежен, добавил чиновник.

Чиновник также не смог подтвердить сообщение о том, что россияне вызывают резервы.

Дополнение

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе с 24 февраля ориентировочно составляют более 11 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.