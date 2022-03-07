Экономика НБУ собрал более 10,3 млрд грн на помощь армии и гуманитарные нужды

2022-03-07 21:00

 

На два спецсчета Национального банка Украины (НБУ) – в помощь украинской армии и на гуманитарные нужды – поступило уже более 10,3 млрд грн. Деньги шлют и из Украины, и из-за границы.

Как сообщила пресс-служба НБУ, на спецсчет для помощи армии перечислено более 10,2 млрд грн в эквиваленте. Остаток на спецсчете по состоянию на 7 марта составляет 2,9 млрд грн.

То есть, из общей суммы на нужды военных Нацбанк уже перечислил более 7,3 млрд грн. В частности:

  • на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн;

  • на нужды Нацполиции – 1,65 млрд грн;

  • на нужды Минобороны – 4,29 млрд грн;

  • на потребности Государственной пограничной службы – 420 млн грн.

От международного сообщества средства поступали из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих других стран. Более 2,9 млрд гривен поступило в иностранной валюте.

На гуманитарный счет к 7 марта поступило более 63,2 млн грн (в эквиваленте). Все эти средства остаются на счету Министерства социальной политики.

Именно это ведомство будет заниматься распределением собранной помощи. Деньги могут направить на такие нужды:

удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства;

  • обеспечение их одеждой и обувью;

  • предоставление лекарств и медицинских препаратов;

  • обеспечение населения товарами первой необходимости;

  • предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение остальных первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

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