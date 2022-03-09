Политика Пентагон отреагировал на предложение Польши о передаче Украине МиГ-29

2022-03-09 17:30

В США не знают, есть ли для решения такой "логистической" дилеммы существенные основания.

В Пентагоне назвали необоснованной инициативу Польши отдать в распоряжение Соединенным Штатам свои МиГ-29, чтобы в дальнейшем сделать возможной передачу этих истребителей Украине.

Об этом говорится в заявлении Минобороны США.

Как отметил спикер министерства Джон Кирби, предложение Польши покрывает только некоторые аспекты сложностей, которые вызывает этот вопрос.

В то же время у всех членов НАТО вызывает "серьезную обеспокоенность" перспектива, что эти истребители вылетят с базы в Германии и пересекут воздушное пространство, в котором воюет Россия с Украиной.

"Как мы уже говорили, решение о передаче польских самолетов Украине в конечном итоге остается за польским правительством. Мы продолжаем консультации относительно нашей текущей помощи Украине в сфере безопасности, потому что, по сути, предложение Польши демонстрирует лишь некоторые из сложностей этого вопроса. Перспектива того, что истребители, находящиеся в "распоряжении Соединенных Штатов", вылетят с базы США/НАТО в Германии и пролетят воздушное пространство, в котором Россия воюет с Украиной, вызывает серьезную обеспокоенность у всего НАТО. Нам просто не понятно, есть ли для этого существенные основания", - говорится в тексте заявления.

Пентагон продолжит консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и по поводу "сложных логистических проблем", которые оно вызывает.

"Однако мы не считаем предложение Польши обоснованным", - заявил Кирби.