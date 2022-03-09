Политика Россию выгнали из Чемпионата мира по футболу в 2022 году

2022-03-09 21:30

 

Сборная путинской России по футболу исключена из числа участников плей-офф чемпионата мира в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола ФИФА.

"Решения приняты после консультаций с УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА", – говорится в пресс-релизе организации.

Решение об исключении российской команды продиктовано предыдущим решением ФИФА и УЕФА, согласно которому все команды из РФ отстранены от соревнований из-за войны России в Украине.

Теперь команда Польши, которая должна была играть с россиянами за право выступить на ЧМ-2022, встретится с победителем пары Швеция-Чехия.

Ранее Россию лишили чемпионата мира по волейболу. Турнир должен был состояться с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

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Политика

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