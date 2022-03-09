SWIFT, криптоактивы и запрет на евро: Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси

Совет Европейского союза утвердил новые секторальные санкции против Российской Федерации из-за нападения на Украину. Ограничения вводятся и против Беларуси.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Этими дополнительными секторальными санкциями мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и необоснованная вооруженная агрессия против Украины режима Путина при поддержке Лукашенко будет стоить им дорого. Мы закрываем пробелы введенных ранее санкций и применяем новые меры против финансового сектора Беларуси", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Какие санкции согласовали:
Кроме того, вводятся ограничения на поставки в РФ товаров морской навигации и радиокоммуникаций.
Также расширен санкционный список юрлиц и организаций. На них распространяются ограничения по инвестициям, ценным бумагам и финансовым инструментам. Помимо этого, в ЕС уточнили понятие "переводимых ценных бумаг", чтобы ограничения охватывали криптоактивы.