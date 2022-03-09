Политика SWIFT, криптоактивы и запрет на евро: Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси

2022-03-09 19:00


Совет Европейского союза утвердил новые секторальные санкции против Российской Федерации из-за нападения на Украину. Ограничения вводятся и против Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Этими дополнительными секторальными санкциями мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и необоснованная вооруженная агрессия против Украины режима Путина при поддержке Лукашенко будет стоить им дорого. Мы закрываем пробелы введенных ранее санкций и применяем новые меры против финансового сектора Беларуси", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Какие санкции согласовали:

  • ограничение доступ к SWIFT банкам Беларуси - "Белагропромбанку", "Дабрабыт" и "Банку развития" и их дочерним компаниям;
  • запрещены транзакции с Центральным банком Беларуси;
  • запрещен листинг и услуги в отношении акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля;
  • запрещено размещение депозитов более чем в 100 тысяч евро от резидентов Беларуси в ЕС, ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями и продажа номинированных в евро ценных бумаг;
  • запрет на ввоз евро в Беларусь.

Кроме того, вводятся ограничения на поставки в РФ товаров морской навигации и радиокоммуникаций.

Также расширен санкционный список юрлиц и организаций. На них распространяются ограничения по инвестициям, ценным бумагам и финансовым инструментам. Помимо этого, в ЕС уточнили понятие "переводимых ценных бумаг", чтобы ограничения охватывали криптоактивы.

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