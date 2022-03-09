Политика Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины

2022-03-09 20:00

 

Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы, говорится в резолюции.

Парламент Польши принял резолюцию о европейских устремлениях Украины, сообщила Верховной Раде 9 марта.

"Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины", - говорится в сообщении украинского парламента в Telegram.

Зампредседятеля Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что в резолюции Польша приглашает всех членов ЕС солидарно поддержать евроинтеграцию Украины.

"Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы и готово кровью платить за преданность европейским ценностям. Украинские воины, защищая границы своей страны, защищают всю Европу", - говорится в польском документе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.

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