Политика У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан

2022-03-10 17:00

Пресс-секретарь Путлера Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины с оружием "станут мишенями" для российских войск. Таким образом он прокомментировал якобы массовую раздачу оружия среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц убивать российских захватчиков в период военного времени.

Также отметим, в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.