Политика У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан

2022-03-10 17:00

 Пресс-секретарь Путлера Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины с оружием "станут мишенями" для российских войск. Таким образом он прокомментировал якобы массовую раздачу оружия среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц убивать российских захватчиков в период военного времени.

Также отметим, в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилко о пропутинской позиции российских артистов: "Ну как ты такое можешь молоть?"

2022-03-08 18:30

ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко

2022-03-08 18:00

Макрон обвинил Путина в цинизме: гибнут люди, а прекращения огня нет

2022-03-08 17:30

фото Какие бомбы и ракеты выпускает РФ по городам Украины - чем опасен каждый из боеприпасов

2022-03-08 13:31

Еще новости в разделе "Политика"

Грозев заявил, что в РФ ищут виновного в провале блицкрига в Украине - в Кремле паника

2022-03-10 19:00

У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан

2022-03-10 17:00

Генсек НАТО впервые прямым текстом пригрозил России

2022-03-10 12:28

документ Смерть врагам! Вступил в силу закон о праве каждого убивать российских оккупантов любым способом

2022-03-10 07:23
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Грозев заявил, что в РФ ищут виновного в провале блицкрига в Украине - в Кремле паника 2022-03-10 19:00
У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан 2022-03-10 17:00
Генсек НАТО впервые прямым текстом пригрозил России 2022-03-10 12:28
документ Смерть врагам! Вступил в силу закон о праве каждого убивать российских оккупантов любым способом 2022-03-10 07:23