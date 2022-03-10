У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан

Пресс-секретарь Путлера Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины с оружием "станут мишенями" для российских войск. Таким образом он прокомментировал якобы массовую раздачу оружия среди населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Напомним, в Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц убивать российских захватчиков в период военного времени.
Также отметим, в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.