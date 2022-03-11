Политика Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

2022-03-11 00:00

 

Со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию.

Великобритания перевела свою программу получения виз для украинских беженцев в онлайн-режим. В частности, после критики в связи с сообщениями о задержках в центрах обработки заявлений.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сообщила, что со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию, пишет BBC.

Система Великобритании вызвала критику после того, как некоторым беженцам удалось добраться до французского портового города Кале, прежде чем им было сказано отправиться на прием в Париж или Брюссель в рамках административных процедур.

"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд сюда полностью в режиме онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные уже в Великобритании", - заявила Патель.

По словам Патель, проверки безопасности украинцев, въезжающих в Великобританию, также будут продолжаться.

Министр внутренних дел добавила, что у нее есть две ключевые цели при решении этого вопроса: "во-первых, обеспечить безопасность британского народа, во-вторых, сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".

subscriber subscriber

Еще по теме

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

2022-03-10 19:30

Россия впервые признала, что послала срочников на войну против Украины

2022-03-09 23:30

Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины

2022-03-09 20:00

Пентагон отреагировал на предложение Польши о передаче Украине МиГ-29

2022-03-09 17:30

Еще новости в разделе "Политика"

Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

2022-03-11 00:00

Грозев заявил, что в РФ ищут виновного в провале блицкрига в Украине - в Кремле паника

2022-03-10 19:00

У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан

2022-03-10 17:00

Генсек НАТО впервые прямым текстом пригрозил России

2022-03-10 12:28
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины 2022-03-11 00:00
Грозев заявил, что в РФ ищут виновного в провале блицкрига в Украине - в Кремле паника 2022-03-10 19:00
У Путина в очередной раз наивно пытаются запугать украинских граждан 2022-03-10 17:00
Генсек НАТО впервые прямым текстом пригрозил России 2022-03-10 12:28