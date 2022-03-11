Политика ЕС отверг исключительные меры для членства Украины

2022-03-11 19:00

Мы не можем применить исключительные меры к стране, которая находится в состоянии войны, заявил Макрон.

Евросоюз не может применить исключительные меры для вступления в ЕС страны, которая находится в состоянии войны, заявил в пятницу, 11 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы должны показать уважение и солидарность с народом и лидерами Украины. И я могу понять эмоциональный ответ и ожидания, которые есть там. Вчера Еврокомиссия передала очень сильный и ясный сигнал о судьбе Украины в Европе и пути к ее судьбе в ней. Можем ли мы применить исключительные меры к стране, которая находится в состоянии войны, без соблюдения критериев? Ответ - нет", - сказал Макрон.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что есть четкие критерии для вступления стран в ЕС.

Также Шольц сообщил, что ЕС хочет как можно скорее сократить зависимость от поставок энергоресурсов из третьих стран, в том числе из России.

Также ситуацию с заявкой Украины на вступление в ЕС прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я хочу напомнить, что между днем, когда заявка поступила и до того времени, как Совет запросил формальное мнение Комиссии, прошло очень короткое время. Обычно это занимает годы. Это показывает, что (по отношению к рассмотрению заявки Украины) есть совершенно другой процесс. Но процесс (вступления) сам по себе важен, как об этом сказал Макрон, есть условия, которым ты должен соответствовать, чтобы стать частью Европейского союза", - она.

Глава ЕК отметила, что "свободная, демократическая Украина после войны" также нужно будет восстановить тоже с помощью Европейского союза". "Я хочу подчеркнуть, что есть невероятная скорость в процессе за последние дни, что действительно показывает что Украина – часть нашей европейской семьи", - заверила она.

Напомним, накануне лидеры ЕС утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, при этом не упомянули о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.