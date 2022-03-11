Политика ​Путин ищет крайнего за провал "блицкрига" в Украине: начал репрессии против ФСБ

2022-03-11 21:00

После провала "блицкрига" в Украине президент РФ Владимир Путин подверг репрессиям ФСБ - руководство так называемой 5-й службы отправлено под домашний арест.

Об этом со ссылкой на данные журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган сообщает оппозиционное российское издание "Медуза".

Солдатов и Бороган — журналисты и писатели, авторы нескольких книг о российской власти и спецслужбах. Они изучают ФСБ многие годы и имеют обширную сеть источников.

5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

Как пишет издание, ФСБ получила право проводить операции за границей в конце 1990-х, когда Путин был ее директором. Тогда же внутри ФСБ сформировали новое управление, которому поручили проводить разведывательные операции на территории бывшего СССР.