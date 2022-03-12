Политика Войну против Украины хотят остановить, ее намерены продолжать лишь два человека: важное заявление разведки

2022-03-12 17:00

 

В военно-политическом руководстве Российской Федерации начались большие проблемы. Большинство путинских генералов осознают бессмысленность войны с Украиной и хотят ее остановить.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он рассказал о том, что на самом деле, сейчас есть только два человека, которые абсолютно прямо выступают за том, чтобы и дальше воевать в Украине. Речь идет о российском президенте Владимире Путине и министре обороны Сергей Шойгу.

"Все остальные пытаются это остановить – кто активнее, кто молча, кто даже саботирует некоторые команды руководства. Даже генералитет РФ выступает в основном против", – пояснил ситуацию в РФ глава украинской разведки.

Буданов подчеркнул, что оккупационные войска врага всего за две недели понесли такие потери, которых ранее еще не видели.

"Приведу интересную статистику: по состоянию на сегодняшний день (11 марта) 18 батальонов тактических групп потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. То есть 31 батальонная тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – рассказал он.

Понимая эти потери, а также - наблюдая за всеми экономическими проблемами, которые последовавши за военным вторжением, в РФ начали понимать, что нужно прекращать войну. Потому внутри военно-политического руководства России начались большие проблемы.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Ходорковский: свихнувшийся в бункере путин уничтожил свою страну - россияне стали фашистами

2022-03-12 15:05

Хотят обвинить Украину: Россия подготовила два варианта ядерного шантажа

2022-03-12 13:30

Туск пристыдил обеспокоенное санкциями Запад снимком девочки из Украины с оружием в руках

2022-03-12 12:00

Байден перечислил провалы Путина с начала войны против Украины

2022-03-12 08:30

Еще новости в разделе "Политика"

Войну против Украины хотят остановить, ее намерены продолжать лишь два человека: важное заявление разведки

2022-03-12 17:00

Вторжение в Украину вызвало в России глубочайший экономический кризис, - Bloomberg

2022-03-12 14:30

Эрдоган заявил, что война в Украине началась из-за "молчания" Запада в 2014 году

2022-03-12 14:00

США запретили поставку в РФ долларовых банкнот

2022-03-12 09:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Войну против Украины хотят остановить, ее намерены продолжать лишь два человека: важное заявление разведки 2022-03-12 17:00
Вторжение в Украину вызвало в России глубочайший экономический кризис, - Bloomberg 2022-03-12 14:30
Эрдоган заявил, что война в Украине началась из-за "молчания" Запада в 2014 году 2022-03-12 14:00
США запретили поставку в РФ долларовых банкнот 2022-03-12 09:30