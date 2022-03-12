Политика Войну против Украины хотят остановить, ее намерены продолжать лишь два человека: важное заявление разведки

2022-03-12 17:00

В военно-политическом руководстве Российской Федерации начались большие проблемы. Большинство путинских генералов осознают бессмысленность войны с Украиной и хотят ее остановить.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он рассказал о том, что на самом деле, сейчас есть только два человека, которые абсолютно прямо выступают за том, чтобы и дальше воевать в Украине. Речь идет о российском президенте Владимире Путине и министре обороны Сергей Шойгу.

"Все остальные пытаются это остановить – кто активнее, кто молча, кто даже саботирует некоторые команды руководства. Даже генералитет РФ выступает в основном против", – пояснил ситуацию в РФ глава украинской разведки.

Буданов подчеркнул, что оккупационные войска врага всего за две недели понесли такие потери, которых ранее еще не видели.

"Приведу интересную статистику: по состоянию на сегодняшний день (11 марта) 18 батальонов тактических групп потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. То есть 31 батальонная тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – рассказал он.

Понимая эти потери, а также - наблюдая за всеми экономическими проблемами, которые последовавши за военным вторжением, в РФ начали понимать, что нужно прекращать войну. Потому внутри военно-политического руководства России начались большие проблемы.