Политика РФ идёт на конфликт с НАТО - угрожает поставщикам оружия для Украины

2022-03-12 22:00

В МИД России заявили, что конвои с западным оружием для Украины являются "законными целями" для российских военных. Он также анонсировал санкции РФ против США.

Замминистра иностранных дел РФ Рябков заявил, что конвои из западных стран с вооружением для Украины станут целями для российских военных. Об этом он сказал в субботу, 12 марта, в эфире одного из российских телеканалов.

"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - заявил Рябков, добавив, что эти предупреждения не воспринимаются в США как серьезные сигналы.

При этом он назвал заявления Байдена об опасности Третьей мировой войны "попыткой сыграть на нервах".

Кроме того, Рябков сообщил, что российские санкционные списки против США и стран Запада уже готовы.

"Списки готовы. Мы этим занимаемся, это по большому счету часть повседневной работы", - сказал он, добавив, что скоро они будут обнародованы.

Также Рябков отметил, что Россия передала посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в отношении компании Meta.

Кроме того, он рассказал, что Россия пока не вышла из Совета Европы, вопреки заявленным намерениям.

Напомним, двумя днями ранее в МИД РФ сообщили, что Россия не будет участвовать в деятельности Совета Европы из-за "подрывных действий" стран Запада.

Также вчера в Госдуме РФ заявили, что в ближайшее время в России готовятся заблокировать все сервисы компании Meta.