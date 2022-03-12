Политика Россияне больше не смогут заработать на eBay: всех продавцов отправили "в отпуск"

2022-03-12 20:00

 

Глобальная онлайн-платформа eBay запретила продавцам из России торговать своими товарами. К принятию такого решения компанию вынудили санкции, из-за которых перестали работать платежи и службы доставки в РФ

Теперь в учетных записях всех продавцов из России установлен статус "В отпуске". Об этом говорится в разъяснении eBay, разосланном продавцам, сообщают российские СМИ.

Все их активные объявления из РФ с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска. Покупатели не смогут приобретать товары.

С 3 марта eBay уже остановил доставку заказов в Россию и Украину, при этом поддержав украинских продавцов. "Мы поддерживаем Украину и предпринимаем ряд шагов для поддержки украинского народа и наших продавцов в регионе. К ним относятся отмена сборов с продавцов, защита продавцов от штрафов за просрочку поставки и негативных отзывов, а также пожертвования наших сотрудников организациям, поддерживающим Украину", – заявили в компании.

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