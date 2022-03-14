ВОЙНА В Украине "Люблинский треугольник": Украина, Польша и Литва опубликовали совместное заявление

2022-03-14 17:00

В нем они требуют от РФ немедленно прекратить все свои военные действия и вывести силы и технику из Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Варшаве завершилась встреча премьер-министров "Люблинского треугольника". Украина, Польша и Литва опубликовали совместное заявление.

Как говорится в опубликованном Кабинетом министров Украины документе, стороны осудили "беспрецедентное, жестокое, неспровоцированное военное вторжение России в Украину".

"Мы рассматриваем эту намеренную атаку на суверенное, мирное и демократическое государство как грубое нарушение основополагающих принципов международного права", - отмечается в заявлении.

Ссылаясь на принятую подавляющим большинством голосов 2 марта Резолюцию Генассамблеи, премьеры требуют от Российской Федерации немедленно прекратить все военные действия и безоговорочно вывести все свои силы и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, а также вернуть все войска и технику, накопленную на границах Украины, в том числе в Беларуси, в места их постоянной дислокации.

Кроме того, они требуют от РФ отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Осуждаем безразборное использование российской военной силы против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и жилые дома, которые охраняются международным гуманитарным правом", - отметили лидеры правительств.

Они также призвали международное сообщество и в дальнейшем наращивать давление на РФ, в том числе путем дальнейшего усиления жесткой, последовательной и долговременной санкционной политики, а также путем всесторонней практической поддержки Украины, которая осуществляет самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Отмечается, что все виновные в совершении международных преступлений во время этого вторжения должны быть привлечены к ответственности.

"Осуждаем безрассудные и чрезвычайно опасные атаки российских войск на атомные электростанции и атомные объекты в Украине. Такие атаки являются беспрецедентными в мировой истории и ставят мир на грань ядерной катастрофы. Призываем международные организации, в частности МАГАТЭ и ООН, ответить на требования Украины и обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине, а также обеспечить защиту гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения", - отмечается в заявлении.

Подписанты документа также осуждают привлечение Беларуси к этой агрессии против Украины и призывают Минск придерживаться своих международных обязательств.

Они уточнили, что будущая демократическая Беларусь имеет свое место среди дружественных европейских народов, поэтому "Люблинский треугольник" остается открытым для ее представителей.

Руководители правительств Украины, Польши и Литвы призвали российский и белорусский народ решительно высказаться и требовать от их правительств прекратить эту грубую военную агрессию против соседней Украины.

Стороны также подтвердили непризнание незаконной аннексии РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также непризнание самопровозглашенных "Донецкой и Луганской Народных Республик", и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданной президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в тексте.

Страны-подписанты также подчеркивают потребность скорейшей независимости ЕС от энергоресурсов, импортируемых из Российской Федерации.

В то же время, Польша и Литва выразили "общую, непоколебимую поддержку демократически избранным органам власти Украины и народа Украины, который взялся за оружие, чтобы защитить суверенитет своей страны и ценности всего свободного мира: свободу, демократию, уважение к основополагающим правам человека, а также человеческого достоинства".

Они заявили о готовности продолжить оказывать поддержку Украине, в том числе экономически, путем предоставления военной и гуманитарной помощи.

"Польша и Литва признают европейский выбор Украины и видят ее как государство-член ЕС в ближайшем будущем. Варшава и Вильнюс отмечают, что Украина должна немедленно получить статус страны-кандидата в ЕС и стать членом ЕС по ускоренной процедуре", - говорится в документе.

Украина, Польша и Литва призвали своих партнеров принять чрезвычайные меры для реагирования на растущий гуманитарный кризис на европейском уровне.