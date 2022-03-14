В Минфине рассказали, что будет с курсом доллара

Министр финансов отметил оперативную реакцию Нацбанка в начале войны.
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Национальный банк имеет все предпосылки для сохранения стабильного курса гривни.
Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.
"Хочу отметить позицию Национального банка, который достаточно четко и активно провел первые дни, зафиксировав курс и создав определенные условия, при которых есть курсовая стабильность. Я думаю, что она будет сохранена, потому что есть все для этого предпосылки", - сказал он.