Экономика В Минфине рассказали, что будет с курсом доллара

2022-03-14 20:00

 

Министр финансов отметил оперативную реакцию Нацбанка в начале войны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Национальный банк имеет все предпосылки для сохранения стабильного курса гривни.

Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Хочу отметить позицию Национального банка, который достаточно четко и активно провел первые дни, зафиксировав курс и создав определенные условия, при которых есть курсовая стабильность. Я думаю, что она будет сохранена, потому что есть все для этого предпосылки", - сказал он.

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