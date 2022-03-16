Политика Путин начал угрожать странам Запада из-за неудачной попытки захвата Украины, - Квин

2022-03-16 18:00

Временная поверенная в делах США Кристина Квин

Президент РФ Владимир Путин начал угрожать странам Запада атаками. Причиной этого стали провальные попытки России захватить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США Кристины Квин 24 каналу.

"Прежде всего, я хочу сказать, что президент Путин начал угрожать атаками на страны Запада, поскольку удалось помешать его попыткам захватить Восточную и Центральную Украину", - заявила Квин.

Она добавила, что Путин планировал захватить Украину за 10 дней, однако столкнулся с сопротивлением украинских военных и территориальной обороны. По словам Квин, если Россия все же нанесет ракетный удар по странам Запада, то получит незамедлительный ответ от НАТО.

"Если президент Путин сделает хотя бы шаг на территорию НАТО, Североатлантический союз ответит. Мы отслеживаем ситуацию очень тщательно и надеемся, что Путин не прибегнет к таким действиям", - подчеркнула представительница США.

Напомним, НАТО проведет внеочередной саммит из-за войны в Украине. Он пройдет 24 марта, встречу членов Альянса посетит президент США Джо Байден.