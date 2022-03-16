Политика Россию исключили из Совета Европы

2022-03-16 22:00

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из данной организации.

«Комитет министров … постановляет в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года», - говорится в резолюции на сайте Совета Европы в среду.

Совет Европы подтвердил, что агрессия РФ против Украины представляет собой серьезное нарушение РФ своих обязательств по статье 3 Устава Совета Европы.

После этого российский флаг был снят с флагштока перед Советом Европы.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал принятое Советом министров решение.

"Я приветствую только что принятое Советом министров решение о немедленном исключении России из Совета Европы. России нет места в европейских организациях, поскольку она ведет варварскую агрессивную войну против Украины и совершает многочисленные военные преступления", -написал он в Twitter.