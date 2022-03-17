Политика Россияне спрятали в швейцарских банках до $213 млрд - Reuters

2022-03-17 20:30

 

Некоторые политики предлагают "перекрыть денежные краны" лояльным Кремлю олигархам, которым принадлежат эти деньги.

В банках Швейцарии на офшорных счетах имеется от 150 до 200 млрд швейцарских франков (до 213 млрд долларов) - денег россиян. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Швейцарскую ассоциацию банкиров (SBA).

Данные были обнародованы после того, как Швейцария поддержала санкции ЕС, ввденные с началом войны в Украине.

Теперь в Швейцарии начались дебаты о роли страны и судьбе этих денег. Так, например, сопредседатель социал-демократов Маттеа Мейер призывает власти ограничить любые деньги, которыми владеют россияне, близкие к президенту Владимиру Путину и его правительству.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну… Швейцария должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны", - сказала Мейер.

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