Политика Байден и Си Цзиньпин обсудили войну Украины с РФ

2022-03-18 21:00

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", - заявил китайский лидер американскому.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, провели телефонный разговор, обсудив войну России с Украиной. Детали разговора публикуют западные СМИ со ссылкой на заявления Пекина.

Так, по данным CNN, глава Китая во время разговора заявил, что "конфликт и конфронтация никого не интересуют".

"Межгосударственные отношения не могут перейти к стадии военного противостояния. Конфликт и противостояние не в чьих интересах. Мир и безопасность являются самыми дорогими сокровищами международного сообщества", - сказал Си Цзиньпин.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – приводят китайские СМИ слова главы КНР.

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Это первая дискуссия лидеров США и Китая за последние несколько месяцев. По данным СМИ, разговор длился два часа.

Комментариев американской стороны пока нет.