Политика МИД Британии назвал истинные причины заинтересованности РФ в переговорах с Украиной

2022-03-19 10:30

Элизабет Трасс "скептически" относится к переговорам с Россией.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс обвинила россиян в использовании переговоров с Украиной, чтобы иметь возможность перегруппировать свои наступательные войска.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на The Times.

Как отметила Трасс, переговоры были "дымовой завесой", и она "скептически" относится к целям Кремля.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет хаотично бомбить мирных жителей в этот день", - отметила министр.

Она добавила: "То, что мы видели, - это попытка создать пространство для перегруппировки русских... Мы не видим серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе переговоров".

Трасс отметила, что россияне "врали и будут врать": "Я боюсь, что переговоры являются еще одной попыткой отвести внимание и создать дымовую завесу".

Переговоры России и Украины

16 марта Financial Times опубликовала материал о достигнутом прогрессе между Россией и Украиной по 15-ти пунктам "мирного плана". Как сообщили трое участников переговоров, речь идет о прекращении огня и выводе войск с территорий, захваченных с 24 февраля 2022, при условии гарантий невступления Украины в НАТО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк впоследствии назвал публикацию "черновиком" российской делегации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по этому поводу отметил в интервью НВ, что Украина отвергает все варианты предложенной Россией капитуляции и ищет "баланс".

"Сейчас Украина сфокусирована на том, чтобы установить в ходе переговорного процесса - какие именно гарантии безопасности готова предоставить Украине РФ, а также другие государства, прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН. После того, как мы поймем, о каких именно гарантиях безопасности идет речь, мы сможем определиться, где будет наш конструктивный шаг. Я бы сейчас не заводил разговор в нейтралитет или в любую другую сферу, а говорил именно о том, каким образом Украина получит гарантии безопасности и какими они будут. Нейтралитет сам по себе не является решением проблемы. Решением гарантии безопасности, и не такие, как были в Будапештском меморандуме", - сказал Кулеба.