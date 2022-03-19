Мир Россияне в панике разметают гречку, сахар и презервативы

2022-03-19 19:00

 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с призывом прекратить в панике скупать сахар и гречку.

Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, отметив, что в стране есть достаточные запасы и того, и другого", - пишет издание.

Кроме того, в Генпрокуратуре России уже начала проверки фактов повышения цен на продукты и бытовую химию. В частности проверят и позиции на сайтах интернет-магазинов.

Как сообщает РБК, последних 14 дней зафиксирован резкий рост спроса на презервативы. Причем скупают их и в магазинах, и в аптеках, и в интернет-магазинах, стараясь запастись впрок, ведь основные производители – зарубежные компании, которые объявили об уходе с российского рынка.

Также люди ожидают существенного роста цен. То, что ценники будут расти, подтвердили и ритейлеры. Некоторые уже вынуждено подняли стоимость, ведь в закупке товары подорожали от 20 до 50%. Ценники большинство ритейлеров изменит уже в апреле.

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