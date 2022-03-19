Политика Из Украины выехали 11 белорусских дипломатов

2022-03-19 20:00

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол

Посол Беларуси также прокомментировал случай на погранпереходе Могилев-Подольский с "30 серебрениками" для председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо.

Из Украины в пятницу, 18 марта, через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, пишет zerkalo.io.

По его словам, 11 дипломатов и два члена их семей приехали на границу на семи автомобилях.

Он отметил, что досмотр на границе длился всю ночь.

Также посол Беларуси в Украине прокомментировал телеканалу ОНТ случай на погранпереходе Могилев-Подольский, во время которого украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу в Киеве Игорю Соколу "30 сребреников" для председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо.

"Если командующий пограничными войсками Украины Дайнеко заставляет своих офицеров собирать эти монеты на паперти, чтобы потом кому-то что-то передавать, то это, наверное, не совсем благовидные поступки. Моя машина как посла была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были досмотрены", - отметил Сокол.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко передал через белорусского посла председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников".