Политика Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия

2022-03-20 12:30

Речь идет о глиноземе и алюминиевой руде, которые являются важнейшими компонентами оружия и боеприпасов.

Австралия ввела запрет на продажу России глинозема и алюминиевой руды. Эти материалы необходимы для производства оружия, пишет The Guardian.

"Россия должна заплатить очень высокую цену за свою жестокость. Она должна заплатить эту цену экономически, она должна заплатить цену… и в дипломатическом плане", - сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Между тем, известно, что Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе.

Теперь Австралия будет искать новые рынки.

Также отмечается, что санкции могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, занимающего третье место в мировом горнодобывающем секторе. Концерн владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски.