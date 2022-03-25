Политика Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы Путина нецензурной поговоркой

2022-03-25 19:04

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал журналистам угрозы Польше со стороны путинской россии. При этом политик использовал поговорку, пишет TVP Info.

"В Польше такая поговорка - нецензурная, правда: "не пугай, не пугай, а то сам (обделаешься - ред.)", - сказал Дуда.

В то же время, он подчеркнул, что поляки хотят жить в мире.

"Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - подчеркнул польский лидер.

Он также призвал Россию прекратить бомбардировки в Украине домов, в результате которых гибнут мирные жители. По его словам, Киев теперь местами напоминает Варшаву в 1944 году.

Напомним, ранее Польша приняла решение выслать 45 сотрудников российского посольства, торгового представительства и культурного центра. Их обязали покинуть страну в течение пяти дней.