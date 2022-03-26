Политика В ЕС подозревают, что Китай может начать поставлять РФ полупроводники и другое оборудование — Bloomberg

2022-03-26 09:00

Чиновники Европейского Союза подозревают, что Китай может начать поставлять полупроводники и другое техническое оборудование в Россию, чтобы смягчить последствия санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Два собеседника агентства рассказали, что ЕС обеспокоен готовностью Китая помочь российскому диктатору Владимиру Путину обойти экономические санкции, которые Евросоюз ввел вместе с США, Великобританией и Японией.

Американские чиновники также предупреждают, что Пекин может оказать помощь Путину. Потенциальное влияние Китая на ситуацию в Украине было центральным вопросом в ходе дискуссий в четверг между президентом Джо Байденом и его союзниками по НАТО и Большой семерке. По словам собеседника Bloomberg, на саммите НАТО был достигнут консенсус в отношении того, что союзники должны не допустить слишком близкого сближения Китая с Россией, но нет согласия о том, как они должны этого добиться.

Один из чиновников ЕС сказал, что у блока пока нет веских доказательств, подтверждающих его опасения. Представитель Еврокомиссии от комментариев отказался.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

18 марта Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины. В этот день Джо Байден провел почти двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином.

22 марта в Вашингтоне заявили, что не наблюдают поставок китайского оружия в Россию.