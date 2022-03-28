Мир В рф школьного учителя арестовали прямо на уроке за фразу «горжусь быть украинцем»

2022-03-28 09:31

В Петербурге полицейские задержали учителя труда школы № 109 Геннадия Тычину во время урока из-за фразы «горжусь быть украинцем».

Как пишет «Новая газета», ранее Тычина в разговоре с охранником школы сказал, что гордится быть украинцем.

«Ни слова о „спецоперации“, просто — факт из паспорта», — уточнил учитель.

Вскоре на урок с пятиклассниками к Тычине пришел директор школы вместе с двумя полицейскими с автоматами для задержания.