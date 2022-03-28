В рф школьного учителя арестовали прямо на уроке за фразу «горжусь быть украинцем»
2022-03-28 09:31
В Петербурге полицейские задержали учителя труда школы № 109 Геннадия Тычину во время урока из-за фразы «горжусь быть украинцем».
Как пишет «Новая газета», ранее Тычина в разговоре с охранником школы сказал, что гордится быть украинцем.
«Ни слова о „спецоперации“, просто — факт из паспорта», — уточнил учитель.
Вскоре на урок с пятиклассниками к Тычине пришел директор школы вместе с двумя полицейскими с автоматами для задержания.