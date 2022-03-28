Политика Армения передала РФ четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами для использования против Украины - СМИ

2022-03-28 16:30

Армения поспособствовала усугублению конфликта, а не миру в регионе.

Турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведывательные данные сообщает, что Армения передала в Россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами.

Сообщают, что это произошло 25 марта и это может означать, что Армения стала участником боевых действий в Украине. Эта страна поспособствовала усугублению конфликта, а не миру в регионе.

Также не исключено, что против Армении, которая оказывает военную поддержку России, будут введены санкции или ей сделают предупреждение.

Ранее Haber Global сообщал со ссылкой на разведку о переброске сирийских наемников в Украину, что позже подтвердила и сама Россия.

Напомним, что Азербайджан может отвоевать Нагорный Карабах, где Армения полагалась на "миротворческий" российский военный контингент. Россия вывела оттуда "миротворцев" и направила в Украину.