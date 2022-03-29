Политика В Кремле пригрозили перекрыть газ Европе, если ЕС не начнет платить в рублях

2022-03-29 18:30

Президент России Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.

Если европейские страны не станут платить за российские ресурсы в рублях, поставки газа и нефти в Европу осуществляться не будут. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы заниматься благотворительностью в этом плане не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - сказал Песков, комментируя нежелание стран ЕС оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

"Нет оплаты - нет газа", - добавил Песков.

Накануне G7 официально заявила, что отказывается платить за поставку российского газа в рублях, поскольку это одностороннее решение Кремля и является очевидным нарушением заключенных договоров.

Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, оплата за газ в такой валюте будет нарушением санкционного режима, который был введен против России за развязанную против Украины войну.

Напомним, Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли. Цены и объемы в ранее заключенных контрактах изменены не будут, поменяется только валюта платежа. В Европе напомнили РФ, что в контрактах о поставке газа указывается расчет в евро и долларах. Однако РФ стала грозить остановить поставки газа без оплаты в рублях.