Политика За использование символов "Z", "V" и "O" введут уголовную ответственность и конфискацию имущества

2022-03-30 11:32

В Верховной Раде подготовили законопроект о запрете использования символики поддержки нападения РФ на Украину. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента. В документе, в частности, предлагается установить, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии России против Украины наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Указывается, что символика поддержки военной агрессии России против Украины — символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, которая размещалась на военной технике РФ во время военной агрессии против Украины.

Напомним, что РФ украла символическую букву "Z" у дивизии СС. "Символ русских оккупантов взялся не с пустого места. "Z" - это символ четвертой полицейской моторизированной дивизии СС. Она участвовала во Второй мировой войне и просуществовала до 1945 года. Даже русская свастика оказалась ворованной", - сообщает один из Тelegram-каналов.