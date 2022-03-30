Политика США готовы выступить гарантом исполнения мирных договоренностей Киева и Москвы

2022-03-30 12:28

США готовы принять участие в реализации договоренностей Украины и России по безопасности, заявил  госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал он.

При этом Блинкен не видит позитивных сдвигов в переговорах, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен.

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – отметил госсекретарь.

Он предупредил, что заявление РФ о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что оно не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.

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