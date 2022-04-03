Политика Европа дальше будет платить за газ в евро – Песков

2022-04-03 19:30

Европейские страны как платили, так и будут платить в евро, согласно договорам, сообщил пресс-секретарь Путина.

Европейские страны продолжат платить за российский газ в евро, согласно заключенным контрактам. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, страны ЕС как платили, так и будут платить в евро, согласно договорам.

"Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - добавил он.

Он также назвал это "прототипом системы" расчетов в рублях.

Страны Балтии полностью отказались от газа РФ

Напомним, Владимир Путин подписал указ, которым утверждается новый порядок расчета за газ для "недружественных стран". При этом в Европе отказываются платить за газ в рублях.