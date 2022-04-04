Политика видео В Евросоюзе стали использовать термин “бучанская резня”, - президент ЕС Шарль Мишель

2022-04-04 14:00

Евросоюз поможет Украине расследовать военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевской области, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, добавив к своему твиту пометку "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Он сообщил, что был шокирован снимками из освобожденной Бучи. Глава Европейского совета считает, что это – доказательства военных преступлений, которые должны быть использованы в суде.

Напомним, власти освобожденных от российских войск населенных пунктов сообщают о сотнях убитых оккупантами мирных жителей. Тела расстрелянных людей лежат просто посреди улиц. Часто у них связаны за спиной руки. В некоторых населенных пунктах убитых бросали в братские могилы. Мэр молодого и красивого ранее европейского городка Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

Похожая ситуация и в расположенном рядом другом сателлите Киева - Ирпене. Число погибших мирных жителей тут превысило 200 человек. Коммунальные службы разбирают завалы и расчищают город. А тела погибших, которые лежат прямо среди улиц, описывают и фиксируют.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также опубликовал фото убитых людей в Киевской области и призвал Запад ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, либо закрыть порты.