Политика Премьер Польши: Германия - главный "тормоз" санкций против РФ

2022-04-04 20:30

 

Противниками введения жестких антироссийских мер являются самые большие и богатые страны Западной Европы, отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию основным "тормозом" жестких санкций против России. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 апреля, сообщает TVN24.

"Ситуация в Европе очень проста. Вы можете увидеть это в Европейском Совете. Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом очень жестких санкций. Господин Виктор, премьер-министр (Венгрии - ред.) Орбан не сдерживал санкции, на самом деле главные препятствия - это большие страны, те, которые боятся за свой бизнес", - подчеркнул Моравецкий.

Также он раскритиковал "некоторых европейских лидеров" за "промедление", и призвал ввести решительные санкции, так как нынешние не работают.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?", - спросил он, обращаясь к президенту Франции.

"Не голоса немецкого бизнеса, немецких миллиардеров, которые сейчас сдерживают вас от дальнейших действий, должны громко звучать в Берлине. А голоса невинных женщин и детей, голоса убитых должны быть услышаны всеми немцами и всеми немецкими политиками", - отметил премьер Польши.

Он добавил, что "с преступниками не договариваются, а борются".

"Вы увидите, что мы сможем обойтись без российской нефти, без российского газа. Наши экономики будут процветать, но сделайте этот смелый шаг по отказу от российской нефти и газа, конфискации активов Российской Федерации в ваших банках и у российских олигархов, - призвал Моравецкий страны ЕС.

Напомним, польский премьер-министр также предложил создать международную комиссию для расследования действий российских войск в Киевской области.

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